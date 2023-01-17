Ржаницын Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.04.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1855 ст.
Работа или профессия
1905
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Канцелярский служитель в Ярославском окружном суде.
Образование
Неизвестно
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Окончил духовное училище.
Смерть
Неизвестно