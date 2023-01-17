Ржаницына Аполлинария Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.01.1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1833 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь священника.
Бракосочетание
1853
Рождение ребёнка
13.03.1854 ст.
Дочь: Баскарева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Александрович
Рождение ребёнка
25.04.1855 ст.
Сын: Ржаницын Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Александрович
Рождение ребёнка
21.01.1857 ст.
Дочь: Ржаницына Мария Николаевна
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Александрович
Рождение ребёнка
22.12.1859 ст.
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Александрович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Ржаницын Ливерий Николаевич
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Александрович
Сын священника Тотемского уезда.
Рождение ребёнка
12.10.1866 ст.
Сын: Ржаницын Николай Николаевич
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Александрович
Рождение ребёнка
30.12.1871
Дочь: Мальцева Аполлинария Николаевна
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Александрович
Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно