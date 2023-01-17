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Ржаницына Аполлинария Ивановна

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Место рождения

Неклюдиха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.01.1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1833 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Неклюдиха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Дочь священника.
Бракосочетание
1853

Муж: Ржаницын Николай Александрович

Неклюдиха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.03.1854 ст.

Дочь: Баскарева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Ржаницын Николай Александрович

Неклюдиха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.04.1855 ст.

Сын: Ржаницын Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ржаницын Николай Александрович

Неклюдиха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.01.1857 ст.

Дочь: Ржаницына Мария Николаевна

Отец ребёнка: Ржаницын Николай Александрович

Неклюдиха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.12.1859 ст.

Сын: Ржаницын Иван Николаевич

Отец ребёнка: Ржаницын Николай Александрович

Неклюдиха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Ржаницын Ливерий Николаевич

Отец ребёнка: Ржаницын Николай Александрович

Неклюдиха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Тотемского уезда.
Рождение ребёнка
12.10.1866 ст.

Сын: Ржаницын Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ржаницын Николай Александрович

Неклюдиха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.12.1871

Дочь: Мальцева Аполлинария Николаевна

Отец ребёнка: Ржаницын Николай Александрович

Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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