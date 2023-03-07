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Ржаницын Николай Николаевич

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Место рождения

Неклюдиха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.10.1866 ст.

Дата смерти

13.01.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1866 ст.

Отец: Ржаницын Николай Александрович

Мать: Ржаницына Аполлинария Ивановна

Неклюдиха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Образование
1883
Обучался в Тотемском духовном училище, затем, в 1883 году окончил 1 класс Вологодской Семинарии.
Работа или профессия
04.03.1887 ст.
Леваш, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Определен псаломщиком в Богородице-Рождественскую Левашскую церковь Тотемского уезда.
Работа или профессия
11.05.1888 ст.
Ромашевский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
По прошению перемещен к Ромашевской Введенской церкви Тотемского уезда.
Бракосочетание
Около 1894

Жена: Ржаницына Анна Афиногеновна

Ромашевский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ржаницына Серафима Николаевна

Мать ребёнка: Ржаницына Анна Афиногеновна

Ромашевский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ржаницына Александра Николаевна

Мать ребёнка: Ржаницына Анна Афиногеновна

Ромашевский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
13.01.1908 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
От паралитического истощения в Кувшиновской лечебнице Вологды.
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