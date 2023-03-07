Ржаницын Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1866 ст.
Дата смерти13.01.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1866 ст.
Образование
1883
Обучался в Тотемском духовном училище, затем, в 1883 году окончил 1 класс Вологодской Семинарии.
Работа или профессия
04.03.1887 ст.
Леваш, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Определен псаломщиком в Богородице-Рождественскую Левашскую церковь Тотемского уезда.
Работа или профессия
11.05.1888 ст.
По прошению перемещен к Ромашевской Введенской церкви Тотемского уезда.
Бракосочетание
Около 1894
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ржаницына Серафима Николаевна
Мать ребёнка: Ржаницына Анна Афиногеновна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ржаницына Александра Николаевна
Мать ребёнка: Ржаницына Анна Афиногеновна
Смерть
13.01.1908 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
От паралитического истощения в Кувшиновской лечебнице Вологды.