село Ромашевский Погост, село Ромашевский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Ромашевский Погост

Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9373Введенский-Ромашевский, пог.при р. Уфтюге.1091015119Церквей православных 2.

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кокшенгский район, Ромашевский сельсовет
Ромашевский (С. С.,шк. 1-й ст.)2780погостЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 13 км. Летнее: —.Зимнее: 288 км. Летнее: —.87

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тарногский район
276249Ромашевский Погостсело60°30'с.ш.43°21'в.д.P-38-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Заборское сельское поселение
19642416246с Ромашевский Погостсело
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