Ржаницын Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Ржаницын Иван Ахиевич
Образование
1830
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил высшее отделение Семинарии.
Работа или профессия
24.03.1831 ст.
Обределен в пономаря к Покровской Морозовской церкви Вельского уезда.
Бракосочетание
1831
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ржаницын Николай Александрович
Мать ребёнка: Ржаницына Екатерина Ивановна
Вельского уезда Морозовской Покровской церкви диаконский сын.
Работа или профессия
26.03.1835 ст.
Определен во дьячка.
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ржаницына Ольга Александровна
Мать ребёнка: Ржаницына Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ржаницына Вера Александровна
Мать ребёнка: Ржаницына Екатерина Ивановна
Работа или профессия
03.07.1844 ст.
Посвящен во диакона.
Работа или профессия
28.02.1868 ст.
По старости лет уволен за штат.
Работа или профессия
04.08.1868 ст.
Боровина, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
По просьбе определен сверхштатным диаконом к Спасской Боровинской церкви Вельского уезда.
Смерть
Неизвестно