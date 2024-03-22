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Ржаницын Александр Иванович

Место рождения

Троицкий-Двиницкий, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Ржаницын Иван Ахиевич

Мать: Ржаницына Татьяна Осиповна

Троицкий-Двиницкий, Свердловский район, Северный край
Образование
1830
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил высшее отделение Семинарии.
Работа или профессия
24.03.1831 ст.
Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Обределен в пономаря к Покровской Морозовской церкви Вельского уезда.
Бракосочетание
1831

Жена: Ржаницына Екатерина Ивановна

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ржаницын Николай Александрович

Мать ребёнка: Ржаницына Екатерина Ивановна

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Вельского уезда Морозовской Покровской церкви диаконский сын.
Работа или профессия
26.03.1835 ст.
Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Определен во дьячка.
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ржаницына Ольга Александровна

Мать ребёнка: Ржаницына Екатерина Ивановна

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ржаницына Вера Александровна

Мать ребёнка: Ржаницына Екатерина Ивановна

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
03.07.1844 ст.
Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Посвящен во диакона.
Работа или профессия
28.02.1868 ст.
Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
По старости лет уволен за штат.
Работа или профессия
04.08.1868 ст.
Боровина, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
По просьбе определен сверхштатным диаконом к Спасской Боровинской церкви Вельского уезда.
Смерть
Неизвестно
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