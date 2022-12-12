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Ржаницына Татьяна Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1847

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1805

Муж: Ржаницын Иван Ахиевич

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Ржаницына Павла Ивановна

Отец ребёнка: Ржаницын Иван Ахиевич

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Ржаницын Василий Иванович

Отец ребёнка: Ржаницын Иван Ахиевич

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын священника Двиницкой Троицкой церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Ржаницын Александр Иванович

Отец ребёнка: Ржаницын Иван Ахиевич

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ржаницына Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Ржаницын Иван Ахиевич

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Сокольникова Манефа Ивановна

Отец ребёнка: Ржаницын Иван Ахиевич

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Голубева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ржаницын Иван Ахиевич

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ржаницын Философ Иванович

Отец ребёнка: Ржаницын Иван Ахиевич

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
1847
Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
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