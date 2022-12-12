Ржаницына Татьяна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1805
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Ржаницына Павла Ивановна
Отец ребёнка: Ржаницын Иван Ахиевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ржаницын Василий Иванович
Отец ребёнка: Ржаницын Иван Ахиевич
Сын священника Двиницкой Троицкой церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ржаницын Александр Иванович
Отец ребёнка: Ржаницын Иван Ахиевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Ржаницына Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Ржаницын Иван Ахиевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Сокольникова Манефа Ивановна
Отец ребёнка: Ржаницын Иван Ахиевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Голубева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ржаницын Иван Ахиевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ржаницын Философ Иванович
Отец ребёнка: Ржаницын Иван Ахиевич
Смерть
1847