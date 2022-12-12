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Ржаницын Василий Иванович

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Место рождения

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1808

Дата смерти

24.07.1869 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Ржаницын Иван Ахиевич

Мать: Ржаницына Татьяна Иосифовна

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын священника Двиницкой Троицкой церкви Кадниковского уезда.
Образование
15.06.1826
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Исключен из высшего отделения Вологодского Духовного училища.
Работа или профессия
07.11.1826 ст.
Благовещенский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Посвящен в пономаря к Благовещенской Кодановской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1827

Жена: Ржаницына Устинья Александровна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Ржаницын Никанор Васильевич

Мать ребёнка: Ржаницына Устинья Александровна

Благовещенский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын диакона Введенской Вохомской церкви Никольского уезда Василия Иоаннова Ржаницына.
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ржаницына Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Ржаницына Устинья Александровна

Благовещенский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1836 ст.

Дочь: Ржаницына Манефа Васильевна

Мать ребёнка: Ржаницына Устинья Александровна

Благовещенский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
08.02.1839 ст.
Замошье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен в диакона Покровской Замошской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ржаницына Серафима Васильевна

Мать ребёнка: Ржаницына Устинья Александровна

Замошье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
13.11.1843 ст.
Веденье, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
По желанию перемещен во диакона к Введенской Вохомской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ржаницын Дормидонт Васильевич

Мать ребёнка: Ржаницына Устинья Александровна

Веденье, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Ржаницын Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ржаницына Устинья Александровна

Веденье, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ржаницын Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ржаницына Устинья Александровна

Веденье, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Смерть
24.07.1869 ст.
Веденье, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
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