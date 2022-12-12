Ржаницын Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти24.07.1869 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1808
Отец: Ржаницын Иван Ахиевич
Сын священника Двиницкой Троицкой церкви Кадниковского уезда.
Образование
15.06.1826
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Исключен из высшего отделения Вологодского Духовного училища.
Работа или профессия
07.11.1826 ст.
Посвящен в пономаря к Благовещенской Кодановской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1827
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ржаницын Никанор Васильевич
Мать ребёнка: Ржаницына Устинья Александровна
Сын диакона Введенской Вохомской церкви Никольского уезда Василия Иоаннова Ржаницына.
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ржаницына Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Ржаницына Устинья Александровна
Рождение ребёнка
21.09.1836 ст.
Дочь: Ржаницына Манефа Васильевна
Мать ребёнка: Ржаницына Устинья Александровна
Работа или профессия
08.02.1839 ст.
Рукоположен в диакона Покровской Замошской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ржаницына Серафима Васильевна
Мать ребёнка: Ржаницына Устинья Александровна
Работа или профессия
13.11.1843 ст.
По желанию перемещен во диакона к Введенской Вохомской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
1843
Сын: Ржаницын Дормидонт Васильевич
Мать ребёнка: Ржаницына Устинья Александровна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ржаницын Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ржаницына Устинья Александровна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ржаницын Николай Васильевич
Мать ребёнка: Ржаницына Устинья Александровна
Смерть
24.07.1869 ст.