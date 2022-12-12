Ржаницына Устинья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1827
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ржаницын Никанор Васильевич
Отец ребёнка: Ржаницын Василий Иванович
Сын диакона Введенской Вохомской церкви Никольского уезда Василия Иоаннова Ржаницына.
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ржаницына Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Ржаницын Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.09.1836 ст.
Дочь: Ржаницына Манефа Васильевна
Отец ребёнка: Ржаницын Василий Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ржаницына Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Ржаницын Василий Иванович
Замошье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843
Сын: Ржаницын Дормидонт Васильевич
Отец ребёнка: Ржаницын Василий Иванович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ржаницын Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ржаницын Василий Иванович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ржаницын Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ржаницын Василий Иванович
Смерть
Неизвестно