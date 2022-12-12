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Ржаницына Устинья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1827

Муж: Ржаницын Василий Иванович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Ржаницын Никанор Васильевич

Отец ребёнка: Ржаницын Василий Иванович

Благовещенский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын диакона Введенской Вохомской церкви Никольского уезда Василия Иоаннова Ржаницына.
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ржаницына Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Ржаницын Василий Иванович

Благовещенский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1836 ст.

Дочь: Ржаницына Манефа Васильевна

Отец ребёнка: Ржаницын Василий Иванович

Благовещенский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ржаницына Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Ржаницын Василий Иванович

Замошье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ржаницын Дормидонт Васильевич

Отец ребёнка: Ржаницын Василий Иванович

Веденье, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Ржаницын Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ржаницын Василий Иванович

Веденье, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ржаницын Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ржаницын Василий Иванович

Веденье, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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