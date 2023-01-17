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Ржаницын Философ Иванович

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Место рождения

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

31.01.1877 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Ржаницын Иван Ахиевич

Мать: Ржаницына Татьяна Осиповна

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Образование
1854
Вологда, город Вологда, Вологодская область
По окончании курса богословских наук в Вологодской Духовной Семинарии был уволен с аттестатом 2 разряда.
Бракосочетание
30.01.1855 ст.

Жена: Ржаницына Наталья Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Богородицкая Верхнедольская церковь.
Работа или профессия
22.02.1855 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Определен к Лазаревской кладбищенской на Горбачеве церкви на дьяческую вакансию с исправлением диаконской должности.
Рождение ребёнка
30.05.1856 ст.

Сын: Ржаницын Иван Философович

Мать ребёнка: Ржаницына Наталья Васильевна

Нижний Енангск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Ржаницын Николай Философович

Мать ребёнка: Ржаницына Наталья Васильевна

Нижний Енангск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1864
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Священник градской Троицкой церкви у Кайсарова ручья.
Рождение ребёнка
04.01.1865 ст.

Сын: Ржаницын Викторин Философович

Мать ребёнка: Ржаницына Наталья Васильевна

Нижний Енангск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Енангской Воскресенской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
05.07.1867 ст.
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Переведен на место умершего священника в Никольский Сретенский собор Никольского уезда.
Работа или профессия
04.09.1868 ст.
Нижний Енангск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Определен на место священника к Николаевской Енангской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Ржаницына Александра Философовна

Мать ребёнка: Ржаницына Наталья Васильевна

Нижний Енангск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
31.01.1877 ст.
Нижний Енангск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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