Ржаницын Философ Иванович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти31.01.1877 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Ржаницын Иван Ахиевич
Образование
1854
По окончании курса богословских наук в Вологодской Духовной Семинарии был уволен с аттестатом 2 разряда.
Бракосочетание
30.01.1855 ст.
Богородицкая Верхнедольская церковь.
Работа или профессия
22.02.1855 ст.
Определен к Лазаревской кладбищенской на Горбачеве церкви на дьяческую вакансию с исправлением диаконской должности.
Рождение ребёнка
30.05.1856 ст.
Сын: Ржаницын Иван Философович
Мать ребёнка: Ржаницына Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ржаницын Николай Философович
Мать ребёнка: Ржаницына Наталья Васильевна
Работа или профессия
1864
Священник градской Троицкой церкви у Кайсарова ручья.
Рождение ребёнка
04.01.1865 ст.
Сын: Ржаницын Викторин Философович
Мать ребёнка: Ржаницына Наталья Васильевна
Сын священника Енангской Воскресенской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
05.07.1867 ст.
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Переведен на место умершего священника в Никольский Сретенский собор Никольского уезда.
Работа или профессия
04.09.1868 ст.
Определен на место священника к Николаевской Енангской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Ржаницына Александра Философовна
Мать ребёнка: Ржаницына Наталья Васильевна
Смерть
31.01.1877 ст.