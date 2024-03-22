Ржаницын Иван Философович
Место рождения
Дата рождения30.05.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1856 ст.
Образование
15.06.1879 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс Вологодской Духовной Семинарии со званием студента.
Работа или профессия
18.10.1879 ст.
Определен в псаломщика к Корбангской Георгиевской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
29.08.1881 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рукоположен во священника к Павшенской Покровской церкви Вельского уезда.
Работа или профессия
07.07.1883 ст.
Перемещен к Корбангской Георгиевской церкви Кадниковского уезда.
Награда
1888
За усердную и полезную пастырскую службу награждён набедренником.
Работа или профессия
С 1891 по 1899
Депутат по хозяйственным и следственным делам.
Работа или профессия
С 20.08.1894 по 1898
Особый Благочинный по делам раскола Кадниковского уезда.
Награда
18.03.1896 ст.
За усердную и полезную пастырскую службу Преосвященнейшим Алексием награждён бархатной фиолетовой скуфьею.
Работа или профессия
С 29.08.1899 ст.
Благочинный 1-го округа.
Награда
1900
Награжден бархатной фиолетовой камилавкой.
Награда
1905
Награжден наперсным крестом.
Награда
02.02.1912 ст.
Награжден орденом Св. Анны 3 степени за 12-летнее служение в должности благочинного.
Смерть
Неизвестно