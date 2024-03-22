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Ржаницын Иван Философович

Место рождения

Нижний Енангск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.05.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

1835 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1856 ст.

Отец: Ржаницын Философ Иванович

Мать: Ржаницына Наталья Васильевна

Нижний Енангск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Образование
15.06.1879 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс Вологодской Духовной Семинарии со званием студента.
Работа или профессия
18.10.1879 ст.
Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Определен в псаломщика к Корбангской Георгиевской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
29.08.1881 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рукоположен во священника к Павшенской Покровской церкви Вельского уезда.
Работа или профессия
07.07.1883 ст.
Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Перемещен к Корбангской Георгиевской церкви Кадниковского уезда.
Награда
1888
За усердную и полезную пастырскую службу награждён набедренником.
Работа или профессия
С 1891 по 1899
Депутат по хозяйственным и следственным делам.
Работа или профессия
С 20.08.1894 по 1898
Особый Благочинный по делам раскола Кадниковского уезда.
Награда
18.03.1896 ст.
За усердную и полезную пастырскую службу Преосвященнейшим Алексием награждён бархатной фиолетовой скуфьею.
Работа или профессия
С 29.08.1899 ст.
Благочинный 1-го округа.
Награда
1900
Награжден бархатной фиолетовой камилавкой.
Награда
1905
Награжден наперсным крестом.
Награда
02.02.1912 ст.
Награжден орденом Св. Анны 3 степени за 12-летнее служение в должности благочинного.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Овдовел 20 мая 1896 года.
Смерть
Неизвестно
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