Ржаницына (Лебедева) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРжаницына (Лебедева) Наталья Васильевна

Ржаницына (Лебедева) Наталья Васильевна

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
30.01.1855 ст.

Муж: Ржаницын Философ Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Богородицкая Верхнедольская церковь.
Рождение ребёнка
30.05.1856 ст.

Сын: Ржаницын Иван Философович

Отец ребёнка: Ржаницын Философ Иванович

Нижний Енангск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Ржаницын Николай Философович

Отец ребёнка: Ржаницын Философ Иванович

Нижний Енангск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.01.1865 ст.

Сын: Ржаницын Викторин Философович

Отец ребёнка: Ржаницын Философ Иванович

Нижний Енангск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Енангской Воскресенской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Ржаницына Александра Философовна

Отец ребёнка: Ржаницын Философ Иванович

Нижний Енангск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1878
Просфорня Николаевской Енангской церкви Никольского уезда.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close