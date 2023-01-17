Ржаницына (Лебедева) Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1855 ст.
Богородицкая Верхнедольская церковь.
Рождение ребёнка
30.05.1856 ст.
Сын: Ржаницын Иван Философович
Отец ребёнка: Ржаницын Философ Иванович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ржаницын Николай Философович
Отец ребёнка: Ржаницын Философ Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1865 ст.
Сын: Ржаницын Викторин Философович
Отец ребёнка: Ржаницын Философ Иванович
Сын священника Енангской Воскресенской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Ржаницына Александра Философовна
Отец ребёнка: Ржаницын Философ Иванович
Работа или профессия
С 1878
Просфорня Николаевской Енангской церкви Никольского уезда.
Смерть
Неизвестно