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Ржаницын Викторин Философович

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Место рождения

Нижний Енангск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.01.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1865 ст.

Отец: Ржаницын Философ Иванович

Мать: Ржаницына Наталья Васильевна

Нижний Енангск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Енангской Воскресенской церкви Никольского уезда.
Образование
15.06.1886 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию по 1 разряду.
Работа или профессия
С ?.08.1886 ст.
Псаломщик Вохомской Спасо-Преображенской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
1889
Рукоположен во священника к Утмановской Ильинской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
С 1914
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Исправляющий дела псаломщика в Устюжском Прокопиевском соборе.
Работа или профессия
С 1916
Священник Выемковской церкви Яренского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржаницына Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно
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