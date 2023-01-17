Ржаницын Викторин Философович
Место рождения
Дата рождения04.01.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1865 ст.
Сын священника Енангской Воскресенской церкви Никольского уезда.
Образование
15.06.1886 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию по 1 разряду.
Работа или профессия
С ?.08.1886 ст.
Псаломщик Вохомской Спасо-Преображенской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
1889
Рукоположен во священника к Утмановской Ильинской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
С 1914
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Исправляющий дела псаломщика в Устюжском Прокопиевском соборе.
Работа или профессия
С 1916
Священник Выемковской церкви Яренского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно