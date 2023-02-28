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Ржаницына Екатерина Ивановна

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Место рождения

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Пономарская дочь.
Бракосочетание
1831

Муж: Ржаницын Александр Иванович

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ржаницын Николай Александрович

Отец ребёнка: Ржаницын Александр Иванович

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Вельского уезда Морозовской Покровской церкви диаконский сын.
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ржаницына Ольга Александровна

Отец ребёнка: Ржаницын Александр Иванович

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ржаницына Вера Александровна

Отец ребёнка: Ржаницын Александр Иванович

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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