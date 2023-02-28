Ржаницына Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Пономарская дочь.
Бракосочетание
1831
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ржаницын Николай Александрович
Отец ребёнка: Ржаницын Александр Иванович
Вельского уезда Морозовской Покровской церкви диаконский сын.
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ржаницына Ольга Александровна
Отец ребёнка: Ржаницын Александр Иванович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ржаницына Вера Александровна
Отец ребёнка: Ржаницын Александр Иванович
Смерть
Неизвестно