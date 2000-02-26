Макарова (Брожек) Лидия Альбиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Брожек) Лидия Альбиновна

Место рождения

ст. Магдачи, Приморье

Дата рождения

23.03.1924 ст.

Дата смерти

26.02.2000

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1924 ст.

Отец: Брожек Альбин (Альбинус) Иогамович (Иванович)

Мать: Брожек Мария Алексеевна

ст. Магдачи, Приморье
Рождение ребёнка
04.11.1946

Сын: Макаров Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Макаров Сергей Иванович

г. Харбин, Китай
Рождение ребёнка
15.08.1948

Сын: Макаров Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Макаров Сергей Иванович

г. Харбин, Китай
Рождение ребёнка
14.03.1953

Сын: Макаров Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Макаров Сергей Иванович

г. Харбин, Китай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Сергей Иванович

Смерть
26.02.2000
г. Шелехов
Причина смерти: рак кишечника
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