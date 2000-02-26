Макарова (Брожек) Лидия Альбиновна
Место рожденияст. Магдачи, Приморье
Дата рождения23.03.1924 ст.
Дата смерти26.02.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1924 ст.
ст. Магдачи, Приморье
Рождение ребёнка
04.11.1946
Сын: Макаров Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Макаров Сергей Иванович
г. Харбин, Китай
Рождение ребёнка
15.08.1948
Сын: Макаров Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Макаров Сергей Иванович
г. Харбин, Китай
Рождение ребёнка
14.03.1953
Отец ребёнка: Макаров Сергей Иванович
г. Харбин, Китай
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.2000
г. Шелехов
Причина смерти: рак кишечника