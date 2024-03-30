Брожек Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брожек Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1896 ст.

Дата смерти

07.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1923

Сын: Брожек Евгений Альбинович

Отец ребёнка: Брожек Альбин (Альбинус) Иогамович (Иванович)

г. Хайлар
Рождение ребёнка
23.03.1924 ст.

Дочь: Макарова Лидия Альбиновна

Отец ребёнка: Брожек Альбин (Альбинус) Иогамович (Иванович)

ст. Магдачи, Приморье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брожек Альбин (Альбинус) Иогамович (Иванович)

Смерть
07.06.1989
г. Шелехов
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