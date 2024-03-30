Брожек Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1896 ст.
Дата смерти07.06.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.07.1923
Сын: Брожек Евгений Альбинович
Отец ребёнка: Брожек Альбин (Альбинус) Иогамович (Иванович)
г. Хайлар
Рождение ребёнка
23.03.1924 ст.
Дочь: Макарова Лидия Альбиновна
Отец ребёнка: Брожек Альбин (Альбинус) Иогамович (Иванович)
ст. Магдачи, Приморье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.1989
г. Шелехов