Макаров Борис Сергеевич
Место рожденияг. Харбин, Китай
Дата рождения14.03.1953
Дата смерти09.06.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1953
Отец: Макаров Сергей Иванович
г. Харбин, Китай
Бракосочетание
04.09.1976
Жена: скрыто настройками приватности
г. Шелехов
Рождение ребёнка
21.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Шелехов
Рождение ребёнка
08.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Шелехов
Место жительства
17.04.1992
г. Шелехов
3 квартал, дом 7, кв 19
Место жительства
Неизвестно
г. Шелехов
Смерть
09.06.2020
г. Москва
Причина смерти: рак поджелудочной железы