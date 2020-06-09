Макаров Борис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Борис Сергеевич

Место рождения

г. Харбин, Китай

Дата рождения

14.03.1953

Дата смерти

09.06.2020

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1953

Отец: Макаров Сергей Иванович

Мать: Макарова Лидия Альбиновна

г. Харбин, Китай
Бракосочетание
04.09.1976

Жена: скрыто настройками приватности

г. Шелехов
Рождение ребёнка
21.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Шелехов
Рождение ребёнка
08.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Шелехов
Место жительства
17.04.1992
г. Шелехов
3 квартал, дом 7, кв 19
Место жительства
Неизвестно
г. Шелехов
Смерть
09.06.2020
г. Москва
Причина смерти: рак поджелудочной железы
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