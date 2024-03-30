Брожек Альбин (Альбинус) Иогамович (Иванович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1890 ст.
Отец: Брожек Иогам
Мать: Брожек ?
Рождение ребёнка
18.07.1923
Сын: Брожек Евгений Альбинович
Мать ребёнка: Брожек Мария Алексеевна
г. Хайлар
Рождение ребёнка
23.03.1924 ст.
Дочь: Макарова Лидия Альбиновна
Мать ребёнка: Брожек Мария Алексеевна
ст. Магдачи, Приморье
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брожек Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно