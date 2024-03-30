Брожек Альбин (Альбинус) Иогамович (Иванович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брожек Альбин (Альбинус) Иогамович (Иванович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1890 ст.

Отец: Брожек Иогам

Мать: Брожек ?

Рождение ребёнка
18.07.1923

Сын: Брожек Евгений Альбинович

Мать ребёнка: Брожек Мария Алексеевна

г. Хайлар
Рождение ребёнка
23.03.1924 ст.

Дочь: Макарова Лидия Альбиновна

Мать ребёнка: Брожек Мария Алексеевна

ст. Магдачи, Приморье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брожек Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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