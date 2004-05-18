Макаров Владимир Сергеевич
Место рожденияг. Харбин, Китай
Дата рождения15.08.1948
Дата смерти18.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1948
Отец: Макаров Сергей Иванович
г. Харбин, Китай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
18.05.2004
г. Шелехов
Причина смерти: онкология