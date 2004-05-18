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Макаров Владимир Сергеевич

Место рождения

г. Харбин, Китай

Дата рождения

15.08.1948

Дата смерти

18.05.2004

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СН
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Место
Комментарий
Рождение
15.08.1948

Отец: Макаров Сергей Иванович

Мать: Макарова Лидия Альбиновна

г. Харбин, Китай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.05.2004
г. Шелехов
Причина смерти: онкология
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