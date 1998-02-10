Макаров Сергей Иванович
Место рожденияг. Владивосток
Дата рождения19.03.1923 ст.
Дата смерти10.02.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1923 ст.
Отец: Макаров Иван Никитич
г. Владивосток
Место жительства
14.04.1931 ст.
Сунгарийский городок, г. Харбин, Китай
Рождение ребёнка
04.11.1946
Сын: Макаров Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Макарова Лидия Альбиновна
г. Харбин, Китай
Рождение ребёнка
15.08.1948
Сын: Макаров Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Макарова Лидия Альбиновна
г. Харбин, Китай
Рождение ребёнка
14.03.1953
Мать ребёнка: Макарова Лидия Альбиновна
г. Харбин, Китай
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Никольск-Уссурийский
Смерть
10.02.1998
Причина смерти: инфаркт