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Макаров Сергей Иванович

Место рождения

г. Владивосток

Дата рождения

19.03.1923 ст.

Дата смерти

10.02.1998

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1923 ст.

Отец: Макаров Иван Никитич

Мать: Макарова Екатерина Борисовна

г. Владивосток
Место жительства
14.04.1931 ст.
Сунгарийский городок, г. Харбин, Китай
Рождение ребёнка
04.11.1946

Сын: Макаров Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Макарова Лидия Альбиновна

г. Харбин, Китай
Рождение ребёнка
15.08.1948

Сын: Макаров Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Макарова Лидия Альбиновна

г. Харбин, Китай
Рождение ребёнка
14.03.1953

Сын: Макаров Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Макарова Лидия Альбиновна

г. Харбин, Китай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Лидия Альбиновна

Место жительства
Неизвестно
г. Никольск-Уссурийский
Смерть
10.02.1998
Причина смерти: инфаркт
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