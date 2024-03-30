Макарова (Разваляева) Екатерина Борисовна
Место рождениясело Вязовка
Дата рождения20.09.1894 ст.
Дата смерти05.02.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1894 ст.
село Вязовка
Рождение ребёнка
07.05.1920 ст.
Дочь: Павлова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван Никитич
г. Владивосток
Рождение ребёнка
19.03.1923 ст.
Отец ребёнка: Макаров Иван Никитич
г. Владивосток
Место жительства
14.04.1931 ст.
Сунгарийский городок, г. Харбин, Китай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Иван Никитич
с. Барановское
Место жительства
Неизвестно
г. Никольск-Уссурийский
Смерть
05.02.1990
Аделаида, Австралия
DEATH 5 Feb 1990 BURIAL Cheltenham Cemetery Cheltenham, Charles Sturt City, South Australia, Australia PLOT A MEMORIAL ID 158530279