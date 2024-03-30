Макарова (Разваляева) Екатерина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарова (Разваляева) Екатерина Борисовна

Макарова (Разваляева) Екатерина Борисовна

Место рождения

село Вязовка

Дата рождения

20.09.1894 ст.

Дата смерти

05.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1894 ст.

Отец: Разваляев Борис Захарович

Мать: Разваляева Мария Еремеевна

село Вязовка
Рождение ребёнка
07.05.1920 ст.

Дочь: Павлова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван Никитич

г. Владивосток
Рождение ребёнка
19.03.1923 ст.

Сын: Макаров Сергей Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Никитич

г. Владивосток
Место жительства
14.04.1931 ст.
Сунгарийский городок, г. Харбин, Китай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Иван Никитич

с. Барановское
Место жительства
Неизвестно
г. Никольск-Уссурийский
Смерть
05.02.1990
Аделаида, Австралия
DEATH 5 Feb 1990 BURIAL Cheltenham Cemetery Cheltenham, Charles Sturt City, South Australia, Australia PLOT A MEMORIAL ID 158530279
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close