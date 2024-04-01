Белов Евгений Ст.Урядник Никитин
Место рождения
Дата рождения01.03.1843
Дата смерти15.02.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1843
Близнецы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белова) Ефросинья Евгеньевна
Мать ребёнка: Белова (Кондратова) Наталья Дмитриева
Военная служба
1863
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
21.01.1863
м. 19 ж. 20 Павел Васильев Сорокин
Рождение ребёнка
24.01.1864
Мать ребёнка: Белова (Кондратова) Наталья Дмитриева
брат отцу Василий, Е.Н. Сорокина
Рождение ребёнка
07.11.1866
Сын: Белов Михаил Плотник Г. Омск Евгеньевич
Мать ребёнка: Белова (Кондратова) Наталья Дмитриева
по другим данным 1880 г. р
Рождение ребёнка
18.11.1873
Мать ребёнка: Белова (Кондратова) Наталья Дмитриева
Воспр Родной брат отцу Василий Никитич.
Рождение ребёнка
03.03.1878
Дочь: (Белова) Евдокия Евгеньевна
Мать ребёнка: Белова (Кондратова) Наталья Дмитриева
Екатерина Николаевна Сорокина
Рождение ребёнка
17.09.1880
Мать ребёнка: Белова (Кондратова) Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
06.02.1883
Мать ребёнка: Белова (Кондратова) Наталья Дмитриева
Смерть
15.02.1915
71 год, от старости