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Белов Евгений Ст.Урядник Никитин

Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

01.03.1843

Дата смерти

15.02.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1843

Отец: Белов Никита Урядник 3 Класса Григорьев

Мать: Белова (Бутакова) Параскева Стефановна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Близнецы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белова) Ефросинья Евгеньевна

Мать ребёнка: Белова (Кондратова) Наталья Дмитриева

Военная служба
1863
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
21.01.1863

Жена: Белова (Кондратова) Наталья Дмитриева

м. 19 ж. 20 Павел Васильев Сорокин
Рождение ребёнка
24.01.1864

Сын: Белов Григорий Евгеньев

Мать ребёнка: Белова (Кондратова) Наталья Дмитриева

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
брат отцу Василий, Е.Н. Сорокина
Рождение ребёнка
07.11.1866

Сын: Белов Михаил Плотник Г. Омск Евгеньевич

Мать ребёнка: Белова (Кондратова) Наталья Дмитриева

по другим данным 1880 г. р
Рождение ребёнка
18.11.1873

Сын: Белов Платон Евгеньевич

Мать ребёнка: Белова (Кондратова) Наталья Дмитриева

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Воспр Родной брат отцу Василий Никитич.
Рождение ребёнка
03.03.1878

Дочь: (Белова) Евдокия Евгеньевна

Мать ребёнка: Белова (Кондратова) Наталья Дмитриева

Екатерина Николаевна Сорокина
Рождение ребёнка
17.09.1880

Сын: Белов Михаил Евгеньев

Мать ребёнка: Белова (Кондратова) Наталья Дмитриева

Рождение ребёнка
06.02.1883

Сын: Белов Никифор Евгеньевич

Мать ребёнка: Белова (Кондратова) Наталья Дмитриева

Смерть
15.02.1915
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
71 год, от старости

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