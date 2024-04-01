Белов Никита Урядник 3 Класса Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Никита Урядник 3 Класса Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Белов Григорий (Ii) Павлович

Мать: Белова (Сорокина) Устинья Петровна

Военная служба
Неизвестно
Урядник 2 класса
Военная служба
Неизвестно
Урядник 3 казачьего полка 5 эскадрона
Военная служба
?.04.1828
Кантонист
Военная служба
1830
Казак
Бракосочетание
16.01.1838

Жена: Белова (Бутакова) Параскева Стефановна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
поруч. ГП и ЛГ Беловы, Василий Никитин Рейтаров, Стефан Иванов Красноперов
Рождение ребёнка
01.03.1839

Сын: Белов Василий Никитин

Мать ребёнка: Белова (Бутакова) Параскева Стефановна

Дев Евгения Григорьева Белова
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Юрина (Белова) Мария Никитина

Мать ребёнка: Белова (Бутакова) Параскева Стефановна

Рождение ребёнка
01.03.1843

Дочь: (Белова) Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Белова (Бутакова) Параскева Стефановна

Рождение ребёнка
01.03.1843

Сын: Белов Евгений Ст.Урядник Никитин

Мать ребёнка: Белова (Бутакова) Параскева Стефановна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Близнецы
Рождение ребёнка
30.11.1847

Дочь: (Белова) Анна Никитина

Мать ребёнка: Белова (Бутакова) Параскева Стефановна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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