Белов Никита Урядник 3 Класса Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Военная служба
Неизвестно
Урядник 2 класса
Военная служба
Неизвестно
Урядник 3 казачьего полка 5 эскадрона
Военная служба
?.04.1828
Кантонист
Военная служба
1830
Казак
Бракосочетание
16.01.1838
поруч. ГП и ЛГ Беловы, Василий Никитин Рейтаров, Стефан Иванов Красноперов
Рождение ребёнка
01.03.1839
Мать ребёнка: Белова (Бутакова) Параскева Стефановна
Дев Евгения Григорьева Белова
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Юрина (Белова) Мария Никитина
Мать ребёнка: Белова (Бутакова) Параскева Стефановна
Рождение ребёнка
01.03.1843
Дочь: (Белова) Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Белова (Бутакова) Параскева Стефановна
Рождение ребёнка
01.03.1843
Сын: Белов Евгений Ст.Урядник Никитин
Мать ребёнка: Белова (Бутакова) Параскева Стефановна
Близнецы
Рождение ребёнка
30.11.1847
Дочь: (Белова) Анна Никитина
Мать ребёнка: Белова (Бутакова) Параскева Стефановна
Смерть
Неизвестно