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Белов Василий Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1839

Дата смерти

29.03.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1839

Отец: Белов Никита Урядник 3 Класса Григорьев

Мать: Белова (Бутакова) Параскева Стефановна

Дев Евгения Григорьева Белова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Яков Ст. Урядник Г. Омска Васильевич

Мать ребёнка: Белова (Бачанцова?) Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова (Бачанцова?) Ирина Ивановна

Бракосочетание
19.01.1859

Жена: Белова (Бачанцова?) Ирина Ивановна

М. 19 Ж. 20 купеческая дочь
Рождение ребёнка
19.01.1860

Дочь: Ласкутова (Белова) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Белова (Бачанцова?) Ирина Ивановна

Брат отцу Евгений, и сестра Мария
Рождение ребёнка
12.06.1862

Сын: Белов Арсений Васильев

Мать ребёнка: Белова (Бачанцова?) Ирина Ивановна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Евгений Никитин Белов, и Екатерина Николаевна Сорокина
Рождение ребёнка
16.01.1865

Дочь: Кузнецова (Белова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Белова (Бачанцова?) Ирина Ивановна

Бракосочетание
13.04.1866

Жена: Спичева 1, Белова 2 (Федотова) Анна Федорова

м. 27 ж. 34 оба вторым
Смерть
29.03.1894
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
от горячки в возрасте 56 лет

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