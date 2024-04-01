Белов Василий Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1839
Дата смерти29.03.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1839
Дев Евгения Григорьева Белова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Яков Ст. Урядник Г. Омска Васильевич
Мать ребёнка: Белова (Бачанцова?) Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
19.01.1859
М. 19 Ж. 20 купеческая дочь
Рождение ребёнка
19.01.1860
Дочь: Ласкутова (Белова) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Белова (Бачанцова?) Ирина Ивановна
Брат отцу Евгений, и сестра Мария
Рождение ребёнка
12.06.1862
Мать ребёнка: Белова (Бачанцова?) Ирина Ивановна
Евгений Никитин Белов, и Екатерина Николаевна Сорокина
Рождение ребёнка
16.01.1865
Дочь: Кузнецова (Белова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Белова (Бачанцова?) Ирина Ивановна
Бракосочетание
13.04.1866
м. 27 ж. 34 оба вторым
Смерть
29.03.1894
от горячки в возрасте 56 лет