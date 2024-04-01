Белова (Бутакова) Параскева Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Бутакова) Параскева Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

01.02.1887

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Бутаков Стефан Петров

Мать: Бутакова ?

Бракосочетание
16.01.1838

Муж: Белов Никита Урядник 3 Класса Григорьев

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
поруч. ГП и ЛГ Беловы, Василий Никитин Рейтаров, Стефан Иванов Красноперов
Рождение ребёнка
01.03.1839

Сын: Белов Василий Никитин

Отец ребёнка: Белов Никита Урядник 3 Класса Григорьев

Дев Евгения Григорьева Белова
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Юрина (Белова) Мария Никитина

Отец ребёнка: Белов Никита Урядник 3 Класса Григорьев

Рождение ребёнка
01.03.1843

Дочь: (Белова) Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Белов Никита Урядник 3 Класса Григорьев

Рождение ребёнка
01.03.1843

Сын: Белов Евгений Ст.Урядник Никитин

Отец ребёнка: Белов Никита Урядник 3 Класса Григорьев

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Близнецы
Рождение ребёнка
30.11.1847

Дочь: (Белова) Анна Никитина

Отец ребёнка: Белов Никита Урядник 3 Класса Григорьев

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
01.02.1887
73 года

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