Белова (Бутакова) Параскева Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти01.02.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Бутаков Стефан Петров
Мать: Бутакова ?
Бракосочетание
16.01.1838
поруч. ГП и ЛГ Беловы, Василий Никитин Рейтаров, Стефан Иванов Красноперов
Рождение ребёнка
01.03.1839
Отец ребёнка: Белов Никита Урядник 3 Класса Григорьев
Дев Евгения Григорьева Белова
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Юрина (Белова) Мария Никитина
Отец ребёнка: Белов Никита Урядник 3 Класса Григорьев
Рождение ребёнка
01.03.1843
Дочь: (Белова) Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Белов Никита Урядник 3 Класса Григорьев
Рождение ребёнка
01.03.1843
Сын: Белов Евгений Ст.Урядник Никитин
Отец ребёнка: Белов Никита Урядник 3 Класса Григорьев
Близнецы
Рождение ребёнка
30.11.1847
Дочь: (Белова) Анна Никитина
Отец ребёнка: Белов Никита Урядник 3 Класса Григорьев
Смерть
01.02.1887
73 года