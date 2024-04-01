Белова (Бачанцова?) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти08.02.1866
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Бачанцов Иван Купец Г. Пп
Мать: не указана
купеческая дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Яков Ст. Урядник Г. Омска Васильевич
Отец ребёнка: Белов Василий Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
19.01.1859
М. 19 Ж. 20 купеческая дочь
Рождение ребёнка
19.01.1860
Дочь: Ласкутова (Белова) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Белов Василий Никитин
Брат отцу Евгений, и сестра Мария
Рождение ребёнка
12.06.1862
Отец ребёнка: Белов Василий Никитин
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Евгений Никитин Белов, и Екатерина Николаевна Сорокина
Рождение ребёнка
16.01.1865
Дочь: Кузнецова (Белова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Белов Василий Никитин
Смерть
08.02.1866
27 лет, горячка