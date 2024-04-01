Белова (Бачанцова?) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Бачанцова?) Ирина Ивановна

Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

08.02.1866

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Бачанцов Иван Купец Г. Пп

Мать: не указана

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
купеческая дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Яков Ст. Урядник Г. Омска Васильевич

Отец ребёнка: Белов Василий Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Василий Никитин

Бракосочетание
19.01.1859

Муж: Белов Василий Никитин

М. 19 Ж. 20 купеческая дочь
Рождение ребёнка
19.01.1860

Дочь: Ласкутова (Белова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Белов Василий Никитин

Брат отцу Евгений, и сестра Мария
Рождение ребёнка
12.06.1862

Сын: Белов Арсений Васильев

Отец ребёнка: Белов Василий Никитин

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Евгений Никитин Белов, и Екатерина Николаевна Сорокина
Рождение ребёнка
16.01.1865

Дочь: Кузнецова (Белова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Белов Василий Никитин

Смерть
08.02.1866
27 лет, горячка

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