Белов Платон Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения18.11.1873
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1873
Воспр Родной брат отцу Василий Никитич.
Бракосочетание
До ?.09.1894
Жена: Белова Марфа Васильевна
не венчались в Полудинской церкви, первое и упоминание в воспр у Михаила Арсеньевича Белова, возможно сестра Анны Васильевой Чуклиной
Рождение ребёнка
28.08.1897
Сын: Белов Иван Платонов
Мать ребёнка: Белова Марфа Васильевна
первое упоминание ПЕ в МК. Был в службе? восп. чиновничья дочь Таисия Иванова Буторина.
Рождение ребёнка
09.07.1899
Дочь: (Белова) Ольга Платонова
Мать ребёнка: Белова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
27.06.1901
Дочь: Кравчук? (Белова) Анна Платоновна
Мать ребёнка: Белова Марфа Васильевна
К. ж. Екатерина Федорова Белова
Рождение ребёнка
1924
Сын: Белов Владимир Платонович
Мать ребёнка: Сорокина 1, Белова 2 Марфа Ефремова
Смерть
1930