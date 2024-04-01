Белов Платон Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелов Платон Евгеньевич

Белов Платон Евгеньевич

Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

18.11.1873

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1873

Отец: Белов Евгений Ст.Урядник Никитин

Мать: Белова (Кондратова) Наталья Дмитриева

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Воспр Родной брат отцу Василий Никитич.
Бракосочетание
До ?.09.1894

Жена: Белова Марфа Васильевна

не венчались в Полудинской церкви, первое и упоминание в воспр у Михаила Арсеньевича Белова, возможно сестра Анны Васильевой Чуклиной
Рождение ребёнка
28.08.1897

Сын: Белов Иван Платонов

Мать ребёнка: Белова Марфа Васильевна

первое упоминание ПЕ в МК. Был в службе? восп. чиновничья дочь Таисия Иванова Буторина.
Рождение ребёнка
09.07.1899

Дочь: (Белова) Ольга Платонова

Мать ребёнка: Белова Марфа Васильевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.06.1901

Дочь: Кравчук? (Белова) Анна Платоновна

Мать ребёнка: Белова Марфа Васильевна

К. ж. Екатерина Федорова Белова
Рождение ребёнка
1924

Сын: Белов Владимир Платонович

Мать ребёнка: Сорокина 1, Белова 2 Марфа Ефремова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
1930

Мы используем куки для улучшения работы сайта.