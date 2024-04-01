Белова (Кондратова) Наталья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти21.02.1904
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белова) Ефросинья Евгеньевна
Отец ребёнка: Белов Евгений Ст.Урядник Никитин
Бракосочетание
21.01.1863
м. 19 ж. 20 Павел Васильев Сорокин
Рождение ребёнка
24.01.1864
Отец ребёнка: Белов Евгений Ст.Урядник Никитин
брат отцу Василий, Е.Н. Сорокина
Рождение ребёнка
07.11.1866
Сын: Белов Михаил Плотник Г. Омск Евгеньевич
Отец ребёнка: Белов Евгений Ст.Урядник Никитин
по другим данным 1880 г. р
Рождение ребёнка
18.11.1873
Отец ребёнка: Белов Евгений Ст.Урядник Никитин
Воспр Родной брат отцу Василий Никитич.
Рождение ребёнка
03.03.1878
Дочь: (Белова) Евдокия Евгеньевна
Отец ребёнка: Белов Евгений Ст.Урядник Никитин
Екатерина Николаевна Сорокина
Рождение ребёнка
17.09.1880
Отец ребёнка: Белов Евгений Ст.Урядник Никитин
Рождение ребёнка
06.02.1883
Отец ребёнка: Белов Евгений Ст.Урядник Никитин
Смерть
21.02.1904
60 лет от старости