Белова (Кондратова) Наталья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Кондратова) Наталья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

21.02.1904

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Кондратов Дмитрий Григорьев

Мать: Кондратова (Бугаева) Анастасия Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белова) Ефросинья Евгеньевна

Отец ребёнка: Белов Евгений Ст.Урядник Никитин

Бракосочетание
21.01.1863

Муж: Белов Евгений Ст.Урядник Никитин

м. 19 ж. 20 Павел Васильев Сорокин
Рождение ребёнка
24.01.1864

Сын: Белов Григорий Евгеньев

Отец ребёнка: Белов Евгений Ст.Урядник Никитин

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
брат отцу Василий, Е.Н. Сорокина
Рождение ребёнка
07.11.1866

Сын: Белов Михаил Плотник Г. Омск Евгеньевич

Отец ребёнка: Белов Евгений Ст.Урядник Никитин

по другим данным 1880 г. р
Рождение ребёнка
18.11.1873

Сын: Белов Платон Евгеньевич

Отец ребёнка: Белов Евгений Ст.Урядник Никитин

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Воспр Родной брат отцу Василий Никитич.
Рождение ребёнка
03.03.1878

Дочь: (Белова) Евдокия Евгеньевна

Отец ребёнка: Белов Евгений Ст.Урядник Никитин

Екатерина Николаевна Сорокина
Рождение ребёнка
17.09.1880

Сын: Белов Михаил Евгеньев

Отец ребёнка: Белов Евгений Ст.Урядник Никитин

Рождение ребёнка
06.02.1883

Сын: Белов Никифор Евгеньевич

Отец ребёнка: Белов Евгений Ст.Урядник Никитин

Смерть
21.02.1904
60 лет от старости

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