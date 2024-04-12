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Горбанев Иван Григорьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1848

Дата смерти

03.01.1918

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Горбанев Григорий Ефимович

Мать: Горбанева Ксения

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Евкова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Горбанева Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
27.10.1874

Сын: Горбанев Косьма Иванович

Мать ребёнка: Горбанева Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
21.02.1877

Дочь: Пенионида Ивановна

Мать ребёнка: Горбанева Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
08.11.1880

Сын: Горбанев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Горбанева Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
25.07.1883

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Горбанева Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
12.05.1888

Сын: Горбанев Александр Иванович

Мать ребёнка: Горбанева Ксения Леонтьевна

Смерть
03.01.1918
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Рождение ребёнка
10.09.1971

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Горбанева Ксения Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбанева Ксения Леонтьевна

Похороны
Неизвестно
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