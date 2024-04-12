Горбанева Ксения Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти21.09.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Евкова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Горбанев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
27.10.1874
Отец ребёнка: Горбанев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
21.02.1877
Дочь: Пенионида Ивановна
Отец ребёнка: Горбанев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
08.11.1880
Отец ребёнка: Горбанев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
25.07.1883
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Горбанев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
12.05.1888
Сын: Горбанев Александр Иванович
Отец ребёнка: Горбанев Иван Григорьевич
Смерть
21.09.1917
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Рождение ребёнка
10.09.1971
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Горбанев Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
Неизвестно