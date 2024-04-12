Горбанева Ксения Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбанева Ксения Леонтьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1847

Дата смерти

21.09.1917

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Евкова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Горбанев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
27.10.1874

Сын: Горбанев Косьма Иванович

Отец ребёнка: Горбанев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
21.02.1877

Дочь: Пенионида Ивановна

Отец ребёнка: Горбанев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
08.11.1880

Сын: Горбанев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Горбанев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
25.07.1883

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Горбанев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
12.05.1888

Сын: Горбанев Александр Иванович

Отец ребёнка: Горбанев Иван Григорьевич

Смерть
21.09.1917
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Рождение ребёнка
10.09.1971

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Горбанев Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбанев Иван Григорьевич

Похороны
Неизвестно
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