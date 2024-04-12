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Горбанев Михаил Иванович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

08.11.1880

Дата смерти

27.09.1915

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1880

Отец: Горбанев Иван Григорьевич

Мать: Горбанева Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Горбанев Яков Михайлович

Мать ребёнка: Горбанева Дарья Михайловна

Бракосочетание
До 1900

Жена: Горбанева Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Горбанев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Горбанева Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Горбанев Семен Михайлович

Мать ребёнка: Горбанева Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
25.12.1911

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Горбанева Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
24.06.1914

Сын: Горбанев Павел Михайлович

Мать ребёнка: Горбанева Дарья Михайловна

Смерть
27.09.1915
!-я Мировая война - убит
Военная служба
1915
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