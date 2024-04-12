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Горбанев Яков Михайлович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1900

Дата смерти

28.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Горбанев Михаил Иванович

Мать: Горбанева Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Горбанев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Горбанева Екатерина Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: анастасия яковлевна

Мать ребёнка: Горбанева Екатерина Савельевна

Рождение ребёнка
18.06.1938

Сын: Горбанев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Горбанева Екатерина Савельевна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбанева Екатерина Савельевна

Военная служба
28.02.1943
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбанева Екатерина Савельевна

Похороны
28.02.1943
Смерть
28.02.1943
Причина смерти: На войне
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