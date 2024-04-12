Горбанев Яков Михайлович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти28.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
Около 1930
Мать ребёнка: Горбанева Екатерина Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: анастасия яковлевна
Мать ребёнка: Горбанева Екатерина Савельевна
Рождение ребёнка
18.06.1938
Сын: Горбанев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Горбанева Екатерина Савельевна
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горбанева Екатерина Савельевна
Военная служба
28.02.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
28.02.1943
Смерть
28.02.1943
Причина смерти: На войне