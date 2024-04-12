Горбанев Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горбанева Мария Федоровна
Рождение ребёнка
10.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горбанева Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горбанева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбанева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно