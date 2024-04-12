Горбанев Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбанев Иван Яковлевич

Горбанев Иван Яковлевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

Около 1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Горбанев Яков Михайлович

Мать: Горбанева Екатерина Савельевна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбанева Мария Федоровна

Рождение ребёнка
10.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбанева Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбанева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбанева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбанева Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close