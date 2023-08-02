Горбанева (Ткаченко) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбанев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
10.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбанев Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно