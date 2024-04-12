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Ткаченко Федор Григорьевич

Место рождения

Волноваха

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Ткаченко Григорий Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Горбанева Мария Федоровна

Мать ребёнка: Ткаченко Анисия Карповна

Военная служба
1943
Призван Ямским РВК Сталинской обл.,УССР
рядовой-стрелок 420 сп 122сд
Награда
16.05.1945
Приказ № 23/н издан 420 сп 122 сд , ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-6812
Награжден медалью "За отвагу"
Смерть
Неизвестно
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