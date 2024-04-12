Ткаченко Федор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Ткаченко Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Горбанева Мария Федоровна
Мать ребёнка: Ткаченко Анисия Карповна
Военная служба
1943
Призван Ямским РВК Сталинской обл.,УССР
рядовой-стрелок 420 сп 122сд
Награда
16.05.1945
Приказ № 23/н издан 420 сп 122 сд , ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-6812
Награжден медалью "За отвагу"
Смерть
Неизвестно