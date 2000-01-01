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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
688Платоновское, сел. каз.при вершине рч. Мокрой Волновахи.19018103317384
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
431. Платоновка, село бывшее государственное, в истоках рч. Мокрой Волновахи, дворов 144, жителей 925, церковь православная, лавка
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
3Платоновка бывшие государственные2288557681623
4Волноваха п. г.315120210452247
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-5664Волновахамістоцентр району, місто районного підпорядкування, центр міської радир-н Волноваськийміськрада Волноваська