город Волноваха — Familio

Волноваха

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Александровский уезд
688Платоновское, сел. каз.при вершине рч. Мокрой Волновахи.19018103317384

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, Николаевская волость
431. Платоновка, село бывшее государственное, в истоках рч. Мокрой Волновахи, дворов 144, жителей 925, церковь православная, лавка

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Мариупольский уезд, Николаевская волость
3Платоновка бывшие государственные2288557681623
4Волноваха п. г.315120210452247

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-5664Волновахамістоцентр району, місто районного підпорядкування, центр міської радир-н Волноваськийміськрада Волноваська

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