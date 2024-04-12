Горбанева (Прийменко) Екатерина Савельевна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Прийменко Савва Лукич
Мать: Потримай Феодосия
Рождение ребёнка
Около 1930
Отец ребёнка: Горбанев Яков Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: анастасия яковлевна
Отец ребёнка: Горбанев Яков Михайлович
Рождение ребёнка
18.06.1938
Сын: Горбанев Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Горбанев Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбанев Яков Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000
Похороны
Неизвестно