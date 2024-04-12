Горбанева (Прийменко) Екатерина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбанева (Прийменко) Екатерина Савельевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1905

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Муж

1900 г.р.

Дети

Около 1930 г.р.
Около 1936 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Прийменко Савва Лукич

Мать: Потримай Феодосия

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Горбанев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Горбанев Яков Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: анастасия яковлевна

Отец ребёнка: Горбанев Яков Михайлович

Рождение ребёнка
18.06.1938

Сын: Горбанев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Горбанев Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбанев Яков Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбанев Яков Михайлович

Смерть
2000
Похороны
Неизвестно
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