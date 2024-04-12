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Горбанева Дарья Михайловна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Горбанев Яков Михайлович

Отец ребёнка: Горбанев Михаил Иванович

Бракосочетание
До 1900

Муж: Горбанев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Горбанев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Горбанев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Горбанев Семен Михайлович

Отец ребёнка: Горбанев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
25.12.1911

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Горбанев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
24.06.1914

Сын: Горбанев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Горбанев Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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