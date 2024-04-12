Горбанева Дарья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Горбанев Михаил Иванович
Бракосочетание
До 1900
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Горбанев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Горбанев Семен Михайлович
Отец ребёнка: Горбанев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
25.12.1911
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Горбанев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
24.06.1914
Сын: Горбанев Павел Михайлович
Отец ребёнка: Горбанев Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно