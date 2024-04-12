Горбанев Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти23.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Военная служба
С 1941 по 09.02.1942
256 сп 30 сд Погиб в бою Ростовская обл.х.Дачники
Рождение ребёнка
13.06.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горбанева Антонина Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горбанева Антонина Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбанев Николай Иванович
Мать ребёнка: Горбанева Антонина Афанасьевна
Смерть
23.02.1942
РСФСР Ростовская обл.,х.Дачники ,Погиб в бою в ВОВ
ЦАМО РФ , ф - 58-18001-414