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Горбанев Иван Михайлович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1909

Дата смерти

23.02.1942

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Горбанев Михаил Иванович

Мать: Горбанева Дарья Михайловна

Военная служба
С 1941 по 09.02.1942
256 сп 30 сд Погиб в бою Ростовская обл.х.Дачники
Рождение ребёнка
13.06.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбанева Антонина Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбанева Антонина Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбанев Николай Иванович

Мать ребёнка: Горбанева Антонина Афанасьевна

Смерть
23.02.1942
РСФСР Ростовская обл.,х.Дачники ,Погиб в бою в ВОВ
ЦАМО РФ , ф - 58-18001-414
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