Горбанева (Прийменко) Антонина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения02.03.1912
Дата смертиОколо 1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1912
Отец: Прийменко Афанасий Дмитриевич
Мать: Ольга Хрисановна
Рождение ребёнка
13.06.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбанев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбанев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбанев Николай Иванович
Отец ребёнка: Горбанев Иван Михайлович
Смерть
Около 1998