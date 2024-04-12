Горбанева (Прийменко) Антонина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбанева (Прийменко) Антонина Афанасьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

02.03.1912

Дата смерти

Около 1998

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1912

Отец: Прийменко Афанасий Дмитриевич

Мать: Ольга Хрисановна

Рождение ребёнка
13.06.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбанев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбанев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбанев Николай Иванович

Отец ребёнка: Горбанев Иван Михайлович

Смерть
Около 1998
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