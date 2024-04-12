Прийменко Афанасий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения30.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1887
ГАДО , Ф - 265-1-7.,м/к-1887г.,лист-193,зап-8
Крещение
30.01.1887
Godparents:Криволукские крестьяне : Евфим Симеонович Корсун и Мария Евфимовна Прийменко
Рождение ребёнка
02.03.1912
Дочь: Горбанева Антонина Афанасьевна
Мать ребёнка: Ольга Хрисановна
Рождение ребёнка
09.11.1913
Сын: Прийменко Порфирий Афанасьевич
Мать ребёнка: Ольга Хрисановна
Военная служба
02.07.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 14-й пехотный Олонецкий полк Причина выбытия болен Дата события 02.07.1915 Тип документа Уведомление о приеме раненого Архив Российский Государственный Военно-и... Показать все
Военная служба
09.10.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 14-й пехотный Олонецкий полк Причина выбытия болен Дата события 09.10.1915 Тип документа Отчетно-осведомительные карточки Архив Российский Государственный Военн... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Елена Афанасьевна
Мать ребёнка: Ольга Хрисановна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Прийменко Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Ольга Хрисановна
Рождение ребёнка
01.03.1920
Сын: Прийменко Антон Афанасьевич
Мать ребёнка: Ольга Хрисановна
Смерть
Неизвестно