Прийменко Александр Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Прийменко Афанасий Дмитриевич
Мать: Ольга Хрисановна
Военная служба
С 19.09.1939 по ?.11.1941
Призван Артемовским РВК Сталинской обл.УССР
66сп рядовой ЦАМО РФ Ф-58-18004-561
Место жительства
1941
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1941
ВОВ - пропал без вести