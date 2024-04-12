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Прийменко Александр Афанасьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1918

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Прийменко Афанасий Дмитриевич

Мать: Ольга Хрисановна

Военная служба
С 19.09.1939 по ?.11.1941
Призван Артемовским РВК Сталинской обл.УССР
66сп рядовой ЦАМО РФ Ф-58-18004-561
Место жительства
1941
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прийменко Варвара Тимофеевна

Смерть
?.11.1941
ВОВ - пропал без вести
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