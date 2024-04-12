Ольга Хрисановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Хрисановна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1912

Дочь: Горбанева Антонина Афанасьевна

Отец ребёнка: Прийменко Афанасий Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.11.1913

Сын: Прийменко Порфирий Афанасьевич

Отец ребёнка: Прийменко Афанасий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Прийменко Афанасий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Прийменко Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Прийменко Афанасий Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.03.1920

Сын: Прийменко Антон Афанасьевич

Отец ребёнка: Прийменко Афанасий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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