Прийменко Матрона Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
19.03.1884
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Прийменко Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
30.01.1887
Сын: Прийменко Афанасий Дмитриевич
Отец ребёнка: Прийменко Дмитрий Васильевич
ГАДО , Ф - 265-1-7.,м/к-1887г.,лист-193,зап-8
Рождение ребёнка
1890
Сын: Прийменко Андриан Дмитриевич
Отец ребёнка: Прийменко Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Степанова Агафия Дмитриевна
Отец ребёнка: Прийменко Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно