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Прийменко Матрона Игнатьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1884

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Прийменко Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
30.01.1887

Сын: Прийменко Афанасий Дмитриевич

Отец ребёнка: Прийменко Дмитрий Васильевич

ГАДО , Ф - 265-1-7.,м/к-1887г.,лист-193,зап-8
Рождение ребёнка
1890

Сын: Прийменко Андриан Дмитриевич

Отец ребёнка: Прийменко Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Степанова Агафия Дмитриевна

Отец ребёнка: Прийменко Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прийменко Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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