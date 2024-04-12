Горбанев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения12.05.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1888
Бракосочетание
06.11.1913
Жена: Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
14.10.1914
Дочь: Параскева Александровна
Мать ребёнка: Феодора Ивановна
Военная служба
28.08.1915
Скидель, Гродненский район, Гродненская область
Должность/Звание рядовой Воинская часть 274-й пехотный Изюмский полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд, Закотянская вол., с. Кривая Лука Причина выбытия попал в плен Место выбытия м. Скид... Показать все
Смерть
Неизвестно