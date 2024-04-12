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Горбанев Александр Иванович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

12.05.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1888

Отец: Горбанев Иван Григорьевич

Мать: Горбанева Ксения Леонтьевна

Бракосочетание
06.11.1913

Жена: Феодора Ивановна

Рождение ребёнка
14.10.1914

Дочь: Параскева Александровна

Мать ребёнка: Феодора Ивановна

Военная служба
28.08.1915
Скидель, Гродненский район, Гродненская область
Должность/Звание рядовой Воинская часть 274-й пехотный Изюмский полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд, Закотянская вол., с. Кривая Лука Причина выбытия попал в плен Место выбытия м. Скид... Показать все
Смерть
Неизвестно
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