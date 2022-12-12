Скидель
Гродненский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
55. Скидель, местечко бывшее владельческое и еврейское, дворов 47, жителей 381, евреев 1150, волостное правление (уездный город в 29 верстах), 2 церкви православные, школ Показать все
Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года
Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
СкидельМестечко2770542929Скидель
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
г Скидель10869
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
г. Скидель2795