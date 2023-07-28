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Горбанев Григорий Ефимович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1798

Дата смерти

04.05.1871

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Горбань Ефим Тарасович

Мать: Горбанева Агрипина Федоровна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Горбанев Евсей Григорьевич

Мать ребёнка: Горбанева Ксения

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Агафмя Григорьевна

Мать ребёнка: Горбанева Ксения

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Горбанева Ксения

Рождение ребёнка
1835

Сын: Горбанев Аввакум Григорьевич

Мать ребёнка: Горбанева Ксения

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Горбанева Ксения

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Василиса Григорьевна

Мать ребёнка: Горбанева Ксения

Рождение ребёнка
1848

Сын: Горбанев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Горбанева Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбанева Евгения Никитина

Смерть
04.05.1871
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно