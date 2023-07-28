Горбанев Григорий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти04.05.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
1826
Сын: Горбанев Евсей Григорьевич
Мать ребёнка: Горбанева Ксения
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агафмя Григорьевна
Мать ребёнка: Горбанева Ксения
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Горбанева Ксения
Рождение ребёнка
1835
Сын: Горбанев Аввакум Григорьевич
Мать ребёнка: Горбанева Ксения
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Горбанева Ксения
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Василиса Григорьевна
Мать ребёнка: Горбанева Ксения
Рождение ребёнка
1848
Сын: Горбанев Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Горбанева Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.1871
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно