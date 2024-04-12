Горбанева Агрипина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбанева Агрипина Федоровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1773

Дата смерти

До 1818

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Горбань Ефим Тарасович

Бракосочетание
До 1793

Муж: Горбань Ефим Тарасович

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Феодосия Ефимовна

Отец ребёнка: Горбань Ефим Тарасович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Горбанев Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Горбань Ефим Тарасович

Похороны
До 1818
Смерть
До 1818
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