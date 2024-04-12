Горбанева Агрипина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиДо 1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Горбань Ефим Тарасович
Бракосочетание
До 1793
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Феодосия Ефимовна
Отец ребёнка: Горбань Ефим Тарасович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Горбанев Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Горбань Ефим Тарасович
Похороны
До 1818
Смерть
До 1818