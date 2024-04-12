Горбань Ефим Тарасович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Горбанева Агрипина Федоровна
Бракосочетание
До 1793
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Феодосия Ефимовна
Мать ребёнка: Горбанева Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Горбанев Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Горбанева Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Голованев Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Голованева Христина
Бракосочетание
После 1818
Жена: Голованева Христина
Смерть
1830
Похороны
Неизвестно