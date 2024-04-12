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Горбань Ефим Тарасович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1768

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Горбанев Тарас Яковлевич

Мать: Горбанева Васса Максимовна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Горбанева Агрипина Федоровна

Бракосочетание
До 1793

Жена: Горбанева Агрипина Федоровна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Феодосия Ефимовна

Мать ребёнка: Горбанева Агрипина Федоровна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Горбанев Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Горбанева Агрипина Федоровна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Голованев Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Голованева Христина

Бракосочетание
После 1818

Жена: Голованева Христина

Смерть
1830
Похороны
Неизвестно
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