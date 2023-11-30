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Горбанева Васса Максимовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1729

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1760

Муж: Горбанев Тарас Яковлевич

Рождение ребёнка
1761

Сын: Горбанев Харитон Тарасович

Отец ребёнка: Горбанев Тарас Яковлевич

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ирина Тарасовна

Отец ребёнка: Горбанев Тарас Яковлевич

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ирина Тарасовна

Отец ребёнка: Горбанев Тарас Яковлевич

Рождение ребёнка
1765

Сын: Горбанев Евтихий Тарасович

Отец ребёнка: Горбанев Тарас Яковлевич

Рождение ребёнка
1767

Сын: Горбанев Ефрем Тарасович

Отец ребёнка: Горбанев Тарас Яковлевич

Рождение ребёнка
1768

Сын: Горбань Ефим Тарасович

Отец ребёнка: Горбанев Тарас Яковлевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Горбанев Иван Тарасович

Отец ребёнка: Горбанев Тарас Яковлевич

Рождение ребёнка
1771

Сын: Горбанев Симеон Тарасович

Отец ребёнка: Горбанев Тарас Яковлевич

Рождение ребёнка
1774

Сын: Горбанев Григорий Тарасович

Отец ребёнка: Горбанев Тарас Яковлевич

Смерть
1789
Похороны
Неизвестно
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