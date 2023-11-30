Горбанева Васса Максимовна
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1760
Рождение ребёнка
1761
Сын: Горбанев Харитон Тарасович
Отец ребёнка: Горбанев Тарас Яковлевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ирина Тарасовна
Отец ребёнка: Горбанев Тарас Яковлевич
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ирина Тарасовна
Отец ребёнка: Горбанев Тарас Яковлевич
Рождение ребёнка
1765
Сын: Горбанев Евтихий Тарасович
Отец ребёнка: Горбанев Тарас Яковлевич
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Горбанев Тарас Яковлевич
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Горбанев Тарас Яковлевич
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Горбанев Тарас Яковлевич
Рождение ребёнка
1771
Сын: Горбанев Симеон Тарасович
Отец ребёнка: Горбанев Тарас Яковлевич
Рождение ребёнка
1774
Сын: Горбанев Григорий Тарасович
Отец ребёнка: Горбанев Тарас Яковлевич
Смерть
1789
Похороны
Неизвестно