Горбанев Харитон Тарасович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1786
Сын: Горбанев Иван Харитонович
Мать ребёнка: Горбанева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Мария Харитоновна
Мать ребёнка: Горбанева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
17.10.1789
Дочь: Параскева Харитоновна
Мать ребёнка: Горбанева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Анна Харитоновна
Мать ребёнка: Горбанева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Горбанев Федор Харитонович
Мать ребёнка: Горбанева Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбанева Ирина Ивановна
Смерть
1828
Похороны
Неизвестно